Wild Cards: Canadese politieserie gaat in maart van start op Net5

Vanaf dinsdag 5 maart kun je op Net5 kijken naar de nieuwe politieserie Wild Cards (2024) met Giacomo Gianniotti (Grey's Anatomy) en Vanessa Morgan (Riverdale), waarbij de premisse van de show enigszins doet denken aan die van White Collar. Cole Ellis (Gianniotti) is een detective die gedegradeerd is tot waterpolitie en Max Mitchell (Morgan) is een gewiekste oplichter die net in hechtenis is genomen. Terwijl Max op het bureau verblijft helpt ze de politie met een zaak, waarna ze allebei een tweede kans krijgen: door samen te werken maakt Cole kans om zijn oude baan terug te krijgen, terwijl Max de mogelijkheid krijgt om haar celstraf te ontlopen. Jason Priestley (die eerder de hoofdrol speelde zijn eigen komische detectiveserie Private Eyes) vertolkt een bijrol. Wild Cards werd ontwikkeld door Michael Konyves (Bad Blood, Law & Order: Organized Crime). De serie ging vorige maand in première op de Canadese televisie.