Wil: beklemmende WO2-thriller

Het is 1942. De Antwerpse politieagent Wilfried Wils (Stef Aerts) zit in een lastig parket. Hij moet de Duitsers soms ondersteunen bij hun werk. Dat behelst bijvoorbeeld huisuitzettingen van Joodse gezinnen. Wils heeft echter last van gewetenswroeging. Wanneer hij met zijn collega Lode Metdepenningen (Matteo Simoni) een woeste Duitse soldaat moet helpen een gezin op transport te zetten, dan negeren de twee agenten het commando van de Duitser. Onder hun toeziend oog verlaten mensen het huis. Wanneer de soldaat getuige wordt van deze insubordinatie, wordt hij boos. Dit alles leidt uiteindelijk tot een ongeval waarbij de Duitser om het leven komt.

Wils en Metdepenningen weten zijn lijf in een put te dumpen en Wils weet voor het Joodse gezin een onderduikplek te vinden. Ook treedt hij in contact met het verzet – hij kan voor hen eventueel belangrijke informatie over razzia’s doorseinen. Tegelijkertijd cultiveert Wils ook een relatie met een nazi-sympathisant. Gaandeweg verschijnt de agent op de radar van SS-Obersturmführer Gregor Schnabel (Dimitrij Schaad). Die vermoedt namelijk dat Wils wat met de vermiste soldaat te maken kan hebben. Zo belandt de jonge politieagent langzaam in de kluwen van het kwaad.

In een film die vooral draait om de keuzes die mensen maken. En misschien ook wel om het idee dat echte helden niet bestaan, en dat het verloop van een oorlog misschien wel iets genuanceerder is dan vaak wordt voorgesteld – er zijn ook foute mensen met een beetje goed in zich en vice versa. Het is in de film alleen spijtig dat de nazi’s stuk voor stuk vierkante karikaturen zijn. Het kwaad, of kwaadwillende personages, mag best wat diepgang hebben. Buiten kijf staat dat Wil met zijn angstwekkende soundtrack van componist Geert Hellings een beklemmende ervaring is. De film geeft daarnaast een boeiend beeld van Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog.