When Calls the Heart: dramaserie verdwijnt eind januari van Netflix

Het romantische drama When Calls the Heart wordt binnenkort uit het aanbod van Netflix verwijderd: het vijfde en het zesde seizoen, momenteel de enige beschikbare seizoenen, zijn nog tot en met maandag 29 januari te zien. When Calls the Heart werd onder meer vergeleken met het ook op Netflix te bekijken Virgin River: de serie volgt een lerares (Erin Krakow) die het hectische leven in de stad verruilt voor een bestaan in een mijnwerkersdorpje. Het zesde seizoen is het laatste seizoen met Lori Loughin: de Full House-actrice werd destijds door haar betrokkenheid bij een omkoopschandaal uit de serie geschreven. Haar vertrek zou het succes van When Calls the Heart niet deren: in februari gaat het tiende seizoen in première op de Amerikaanse televisie.