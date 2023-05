Wheelman: trailer voor actiefilm van Netflix

Frank Grillo moet rijden voor zijn leven in de trailer voor de nieuwe Netflix-film Wheelman.

Grillo was eerder te zien in de Captain America-films, een aantal delen uit The Purge -reeks en het tv-drama Kingdom . In zijn nieuwe Netflix-film speelt hij een naamloze bestuurder, die door een passagier (Shea Whigham) simpelweg Wheelman wordt genoemd. Nadat een klus waarbij hij twee bankrovers moet helpen ontsnappen de mist ingaat, komen zowel hij als zijn familieleden in gevaar. Wheelman plaatst de kijker vervolgens letterlijk bij Grillo in de bijrijderstoel, want de film speelt zich bijna volledig af bij hem in de auto. De stem die Wheelman over de telefoon bedreigt is overigens die van de uit Boston afkomstige rapper Slaine, die we kennen van de Ben Affleck-films Gone Baby Gone en The Town. Ook Caitlin Carmichael en Garret Dillahunt hebben bijrollen.