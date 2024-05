Wednesday: cast voor het tweede seizoen onthuld door Netflix

Netflix onthulde vandaag de cast voor het tweede seizoen van Wednesday, dat momenteel in productie is in Ierland. De onthulling ging gepaard met een filmpje waarin Thing de scripts aflevert bij de kleedkamers van de (nieuwe) acteurs: Joanna Lumley (Fool Me Once) speelt Grandmama, Steven Buscemi (Fargo) speelt Barry Dort, Billie Piper (Scoop) speelt Capri en Thandiwe Newton (Westworld) speelt Dr. Fairburn. Een aantal andere nieuwkomers in het tweede seizoen zijn Haley Joel Osment (The Sixth Sense), Heather Matarazzo (Welcome to the Dollhouse) en Christopher Lloyd (Back the the Future). Lloyd was in de originele Addams Family-films te zien als Uncle Fester, een rol die in de Netflix-serie wordt ingevuld door Fred Armisen. In het onderstaande filmpje wordt de volledige cast uit de doeken gedaan. Ook wordt bevestigd dat de regie van de eerste aflevering, geschreven door showrunners Miles Millar and Al Gough, in handen is van Tim Burton.