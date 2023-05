Watson wordt vader in Sherlock S4

De door Martin Freeman gespeelde John Watson krijgt een kind. De cast van Sherlock blikt alvast vooruit op de gezinsuitbreiding.

Moeder Mary Morstan wordt gespeeld door Amanda Abbington. De actrice had 16 jaar lang een relatie met Freeman en ook in het echte leven hebben ze twee kinderen samen. Het aanstaande vaderschap van Watson is één van de weinige dingen die we momenteel weten over het vierde seizoen van de detectiveserie. Verder hintte een recent teasertje naar een terugkeer van dood geachte Moriarty (Andrew Scott), maar dat kan evengoed een truc zijn van Culverton Smith, een nieuwe tegenstander van Sherlock die gespeeld wordt door Toby Jones. De nieuwe afleveringen van de serie spelen zich – in tegenstelling tot de kerstspecial van vorig jaar – weer gewoon af in het heden. Sherlock trapt op 1 januari af met de aflevering 'The Six Thatchers'. Daarna volgen episodes getiteld 'The Lying Detective' (8 januari) en 'The Final Problem' (15 januari). De laatste trailer voor de gloednieuwe reeks afleveringen kun je hier nog eens terugkijken.