Het is geen programma dat je gezellig met een groep vrienden kijkt.

Wat kunnen we verwachten van ‘Rik over de grens’? Elke aflevering ga ik op zoek naar een bijzondere gemeenschap ergens ter wereld waar mensen anders leven dan jij en ik. Ik breng in de eerste aflevering bijvoorbeeld een bezoek aan Miracle Village, een dorp in Florida waar enkel zedendelinquenten wonen. Ook ga ik naar een eiland in Noorwegen, waar gevangenen een alternatieve samenleving hebben waar ze worden klaargestoomd voor de echte samenleving.

Best heftige onderwerpen. Zeker. Het is geen programma dat je gezellig met een groep vrienden kijkt. We willen dat je je verdiept in een groep mensen waar je misschien allerlei vooroordelen over hebt. Aan het eind van de aflevering hopen we dat je ze begrijpt. Of niet. Maar dat je in ieder geval weet over welke groep je een oordeel hebt.

En dit kon niet in Nederland? Vast wel. Maar ik denk dat in Nederland alles al een keer gedaan is. We hebben programma’s over autisten, over gevangenen, je kan het zo gek niet bedenken of het is uitgebreid besproken op televisie.

Heb je de veilige studio van de NOS gemist tijdens de opnames? Jazeker. En vaak ook. Een van de afleveringen gaat over Sante Muerte, een geloof met ruim negen miljoen aanhangers. We waren aan het filmen in een van de meest criminele buitenwijken van Mexico toen er een man in een auto op ons afkwam. Compleet van de wereld. Op dat soort momenten mis ik de veilige studio van de NOS wel ja. Maar het hoort erbij en ik ben blij dat ik het mee heb mogen maken. (LV)

