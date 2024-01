Warrior: actiedrama van HBO Max komt op 16 februari naar Netflix

Het actiedrama Warrior, dat nu exclusief te zien is op HBO Max, wordt op vrijdag 16 februari toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Er worden dan meerdere seizoenen beschikbaar gesteld van de serie die in totaal drie seizoenen volmaakte. Warrior speelt zich af in de stad San Francisco aan het einde van de 19e eeuw, tijdens de gewelddadige Tong Wars in Chinatown. Het verhaal volgt de uiterst capabele vechter Ah Sahm (Andrew Koji), die besluit zich in de strijd te mengen. Het concept van Warrior werd in de jaren zeventig bedacht door Bruce Lee, die overleed voordat het project gemaakt kon worden. Deze nieuwe versie werd geproduceerd door zijn dochter Shannon Lee. Verder behoort ook Justin Lin (Fast Five) tot de producenten. Jonathan Tropper (Banshee) was de showrunner. Elk seizoen bestaat uit tien afleveringen.