The Walking Dead S08 begint op 23 oktober

De oorlog tussen Rick en Negan barst los op 23 oktober. Op die datum gaat seizoen acht van The Walking Dead van start op Fox.

De premièredatum werd onthuld op de vooravond van de Comic-Con-beurs in San Diego. Tijdens voorgaande jaren werd de datum altijd bekend gemaakt op Comic-Con zelf, waar straks waarschijnlijk nog wel de eerste trailer zal debuteren. Andrew Lincoln , Jeffrey Dean Morgan, Norman Reedus, Lauren Cohan en nog veel meer acteurs uit de serie zullen op Comic-Con aanwezig zijn, evenals Walking Dead-bedenker Robert Kirkman en showrunner Scott Gimple. Kirkman zal tevens acte de présence geven bij het Comic-Con-panel van Fear the Walking Dead , waar hij gezelschap krijgt van verschillende acteurs uit de spin-off . De productie van het achtste seizoen van The Walking Dead werd deze week weer hervat, nadat stuntman John Bernecker onlangs om het leven kwam na een ongeluk op de set.