Vrijdag Top Tien: Technoparanoia

6. The Conversation (1974, Itunes)

Dit was de film die Francis Ford Coppola eigenlijk wilde maken, toen hij begon aan The Godfather (1972). Met The Conversation won hij de Gouden Palm in 1974. De hoofdpersoon – een rol van Gene Hackman – verdient zijn brood met het afluisteren van anderen. Hierdoor wordt hij gaandeweg steeds achterdochtiger. Luistert iemand hem af?

5. The Matrix (Itunes/Pathé Thuis/Google Play)

Hoe kunnen we ons bestaan bewijzen? Of zijn we onderdeel van een bewerkelijk (technologisch) plot? The Matrix raakt deze existentiële kwesties zo treffend, dat de titel van de film een synoniem is geworden voor allerlei situaties en sleutelvragen. Waaronder: leven we in een computerprogramma?

4. Westworld (2016-, Ziggo Movies & Series XL)

Het is allicht voorbarig om deze nieuwe hbo-serie zo hoog te plaatsen in deze lijst. Niettemin wekt deze sciencefictionserie al vanaf de eerste minuut nieuwsgierigheid. Kunnen robots of cyborgs op een gegeven moment denken en handelen als mensen? En wat betekent dan menselijkheid? Kan dat er ook bestaan zonder mensen?

3. The Terminator (1984, Netflix/Itunes/ Google Play/Microsoft Store)

Een intelligent computernetwerk domineert in de toekomst de aarde en stuurt een terminator naar het heden om te voorkomen dat in diezelfde toekomst een menselijke verzetsheld zal triomferen. Deze film verbeeld een gitzwarte misantropische toekomst.

2. Blade Runner (1982, Itunes/Google Play)

Is Blade Runner Rick Decker (Harrison Ford) nu wel of niet een replicant (een soort android die bestaat uit organische elementen). Of is hij wel een mens? Die vraag is – nu een remake van dit meesterwerk zich aandient – nog steeds niet beantwoord. De antagonist wordt in deze film overigens vertolkt door niemand minder dan Rutger Hauer in een van zijn meest schitterende rollen.

1. 2001: A Space Odyssey (Itunes/ Google Play/Microsoft Store)

Dit is sciencefiction in optima forma, met een hoofdrol voor boordcomputer HAL 9000, een fenomeen op zich. Hij (of het?) keert zich op een gegeven moment tegen de bemanning van het ruimteschip dat hij aanstuurt. Heeft HAL – de roodgloeiende bol – gewoon gelijk? Wellicht is het een beter idee dat supercomputers de aarde domineren, in plaats van de – in zijn ogen – inferieure mens.