Vrijdag Top Tien: Reality-televisie bij Netflix • 06-07-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: de leukste reality-televisie bij Netflix.

Er wordt vaak neergekeken op reality-televisie. ‘Personages’ pretenderen spontaan te handelen, maar hun acties en soms zelfs de dialoog blijkt op voorhand al nauwgezet bepaald. Toch kijken miljoenen Nederlanders naar series als Hotel Hell. En waarom ook niet, als het je helpt ontspannen.

Dus zie je steeds meer reality-tv bij VOD-aanbieders. In Amerika kan je bij Amazon Prime al naar een keur aan shows kijken, waaronder Pawn Stars. In Nederland is de spoeling vooralsnog dun: reality-tv vind je vooral bij Netflix.

(10) Cold Justice: Sex Crimes

Twee voormalige officiers van justitie heropenen zedenzaken. Verwacht geen authentieke benadering: de camera volgt het duo onderweg naar de plaats van misdaad, terwijl slachtoffers hun traumatische ervaringen delen.

(9) Anthony Bourdain: No Reservations

Chef-kok Anthony Bourdain is al enige tijd een bekend gezicht op de Amerikaanse televisie. Hij is vooral bekend van zijn culinaire reizen. De camera volgt hem op de voet naar allerlei exotische gebieden, waar hij kennismaakt met de lokale keuken, en waar de kijker heerlijk meegeniet – en hoopt ooit ook eens kikkerbillen in Phnom Penh te mogen eten.

(8) America Unplugged

Wie weleens zapt naar Discovery zal dit soort series al vast eens voorbij hebben zien komen. Centraal staan Amerikanen die dichtbij de natuur leven, in rurale gebieden, zonder aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk en het riool. Wie zo rudimentair leeft, kan alleen nog maar onthaasten. Dat is ook het devies voor de kijker.

(7) Jo Frost: Nanny op Pad

Jengelende kinderen kunnen soms nog uitsluitend worden heropgevoed door Nanny Jo, de goedlachse doch strenge pedagogische expert die al jaren op de buis schittert. In deze tien afleveringen reist ze door Groot-Brittannië op zoek naar extreme probleemgevallen.

(6) Ultimate Beastmaster

Deze serie wordt in Amerika op prime time uitgezonden. Dat is veelzeggend: de hindernissenstrijd is ongekend populair. Op Netflix kan je trouwens ook de Duitse variant zien. Hoewel de Amerikaanse, met bodybuilder-komiek Terry Crews (bekend van Brooklyn Nine-Nine), wel vermakelijker is.

(5) Under Arrest

In deze Canadese versie van COPS neemt de kijker plaats op de bijrijdersstoel van een politieauto op weg naar de zoveelste misdaad. Dit soort onderhoudende series worden doorgaans hevig bekritiseerd vanwege het eenzijdige beeld dat geschetst wordt: vooral druktemakers uit de onderklasse komen in beeld. De maker van COPS had daar ooit een verklaring voor: ‘Belastingfraudeurs zijn een stuk minder interessant.’

(4) Traffic Cops

Nog een politieserie, met in de hoofdrol de agenten van de Britse verkeerspolitie. Hoe immens bevredigend is het niet wanneer we over hun schouders mogen meekijken terwijl ze hardrijders en andere onverlaten terechtzetten met een boete (en soms zelfs arresteren).

(3) Project Runway

Aspirant-modeontwerpers mogen elkaar overtreffen met fantasierijke gewaden en schilderachtige kostuums. Gepresenteerd door voormalig supermodel Heidi Klum, die meer ervaring heeft met het dragen van kleding – voor een publiek – dan met de naaimachine.

(2) Top Gear

Autoliefhebbers Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May vormen het gouden trio dat voorheen te zien was bij de BBC, voordat Clarkson werd ontslagen vanwege een handgemeen. Ironisch genoeg zijn vijf seizoenen van Top Gear nu te zien bij Netflix, terwijl de nieuwe reeks getiteld The Grand Tour is ondergebracht bij Amazon.

(1) Mythbusters

Je jongensdroom vervullen. Zo laat Mythbusters zich omschrijven. Nerds Jamie Hynneman en Adam Savage beantwoorden vragen die te lang onbeantwoord zijn gebleven. Zoals: kan een magnetische aal de informatie op een creditcard wissen? En: kan je iemand doden als je een munt vanaf een wolkenkrabber naar beneden gooit?