Vrijdag Top Tien: Doorbraakrollen op televisie • 08-09-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: recente opvallende doorbraakrollen in televisieseries.

Een doorbraakrol laat zich omschrijven als het moment dat een acteur of actrice een bekend (en vaak geliefd) gezicht wordt. Ook in hun latere acteercarrières blijf je de acteurs vaak associëren met de televisieserie waarin ze zijn doorgebroken. Hieronder een aantal opvallende doorbraakrollen van acteurs en actrices die groot werden op televisie.

(10) Sunny Baudelaire (Presley Smith) uit A Series of Unfortunate Events (Netflix, 2017-)

Stemacteur Tara Strong, onder meer bekend van Rugrats, verzorgt de ontzettend droogkomische dialoog van baby Sunny, in Stemacteur Tara Strong, onder meer bekend van Rugrats, verzorgt de ontzettend droogkomische dialoog van baby Sunny, in deze uiterst onderhoudende Netflixserie . De baby kan immers nog niet praten. Maar zal wel voor altijd herinnerd worden voor haar rol. Hoe groot is per slot van rekening de kans dat deze unieke acteerprestatie door Smith zal worden overtroffen?

(9) Dinesh Chugtai (Kumail Nanjani) uit Silicon Valley (Ziggo Movies & Series XL, 2014-)

Komiek Kumail Nanjani is een ster in het spelen van spitsvondige personages. Denk bijvoorbeeld aan Portlandia, waarin hij het bloed onder de nagels haalt van (de typetjes van) hoofdrolspelers Fred Armisen en Carrie Brownstein. Zijn prominente rol in Komiek Kumail Nanjani is een ster in het spelen van spitsvondige personages. Denk bijvoorbeeld aan Portlandia, waarin hij het bloed onder de nagels haalt van (de typetjes van) hoofdrolspelers Fred Armisen en Carrie Brownstein. Zijn prominente rol in Silicon Valley betekende na een lange reeks gastrollen in films en televisieseries zijn definitieve doorbraak. De recente succesvolle komediefilm The Big Sick, waarvan Nanjani het scenario schreef, bevestigt deze status.

(8) Nick Miller (Jake Johnson) uit New Girl (Netflix, 2011-)

Het hoofdpersonage, gespeeld door Zoey Deschanel (Jess), verhuist Het hoofdpersonage, gespeeld door Zoey Deschanel (Jess), verhuist in deze sitcom naar een appartement met drie mannen. Jake Johnson speelt een van Jess’ nieuw huisgenoten. Hij ontpopt zich als een charismatische acteur met uitstekende komische timing. Een soort hedendaagse Chandler (Matthew Perry). Johnson talent werd ook al opgemerkt door de producenten van Win It Tall – ook te zien bij Netflix – toen ze hem casten in de hoofdrol.

(7) Ray Donovan (Liev Schreiber) uit Donovan (Netflix, 2013-)

De boomlange acteur Liev Schreiber speelde tot voor kort voornamelijk succesvolle bijrollen in films als Spotlight (2015). Totdat hij de kans kreeg om een titelpersonage te spelen: een genadeloze, gewiekste Ier uit Boston, die in Los Angeles werkt als fixer voor de sterren. De boomlange acteur Liev Schreiber speelde tot voor kort voornamelijk succesvolle bijrollen in films als Spotlight (2015). Totdat hij de kans kreeg om een titelpersonage te spelen: een genadeloze, gewiekste Ier uit Boston, die in Los Angeles werkt als fixer voor de sterren. De dramaserie fungeert voor Schreiber ook als springplank terug naar Hollywood: Schreiber speelde vorig jaar de hoofdrol in boksfilm The Bleeder.

(6) Samantha White (Logan Browning) uit Dear White People (Netflix, 2017-)

De 28-jarige actrice Logan Browning vertolkt de eigenzinnige en buitengewoon intelligente Samantha White met verve in De 28-jarige actrice Logan Browning vertolkt de eigenzinnige en buitengewoon intelligente Samantha White met verve in deze televisieserie over segregatie en racisme op de gefictionaliseerde Winchester Universiteit. Mede dankzij haar hoofdrol groeide de serie, een spin-off van de gelijknamige film uit 2014, uit tot een artistiek succes.

(5) Hannah Horvath (Lena Dunham) uit Girls (Ziggo Movies & Series XL, 2012-2017)

maakten we kennis met de beslommeringen van Hannah en haar vriendinnen in New York City. De verhaalwereld komt uit de pen van showrunner en hoofdrolspeler Lena Dunham. Zij sloeg de handen ineen met producent/regisseur Judd Apatow, en brak razendsnel door. Over Apatow gesproken: hij boekt wel vaker zulke successen. Denk aan Trainwreck (2015), gemaakt met Amy Schumer. Ook trad hij op als uitvoerend producent van The Big Sick. Gedurende zes seizoenen maakten we kennis met de beslommeringen van Hannah en haar vriendinnen in New York City. De verhaalwereld komt uit de pen van showrunner en hoofdrolspeler Lena Dunham. Zij sloeg de handen ineen met producent/regisseur Judd Apatow, en brak razendsnel door. Over Apatow gesproken: hij boekt wel vaker zulke successen. Denk aan Trainwreck (2015), gemaakt met Amy Schumer. Ook trad hij op als uitvoerend producent van The Big Sick.

(4) Titus Andromedon (Titus Burgess) in Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix, 2015-)

Acteur Titus Burgess werd door de producenten van Acteur Titus Burgess werd door de producenten van Unbreakable Kimmy Schmidt weggeplukt bij Broadway. En dat is te zien: hij is een musicaltalent in hart en nieren. Zijn vertolking van alter-ego Titus Andromedon, is aandoenlijk. Ook als hij weer eens narcistische bui heeft en misbruik maakt van Kimmy’s hartelijkheid.

(3) Issa Dee (Issa Rae) in Insecure (Ziggo Movies & Series XL, 2016-)

Samen met komedieveteraan Larry Wilmore schrijft talent Issa Rae in Samen met komedieveteraan Larry Wilmore schrijft talent Issa Rae in deze serie over het leven van twee jonge zwarte vrouwen. Het gedeeltelijk autobiografische Insecure wordt vaak vergeleken met Girls (en Rae dus met Dunham). Beide series komen uit de koker van een jonge vrouw. En beide talentvolle scenaristen spelen ook nog eens de hoofdrol.

(2) Crazy Eyes (Uzo Aduba) in Orange is the New Black (Netflix, 2013)

Wie Uzo Aduba in levenden lijve ontmoet kan bijna niet geloven dat ze in staat is zo’n manisch personage als Suzanne ‘Crazy Eyes’ Warren te spelen. Deze rol leverde de relatief onbekende actrice al enkele prijzen op, waaronder een Emmy. Dit succes is evenwel exemplarisch voor de casting in Wie Uzo Aduba in levenden lijve ontmoet kan bijna niet geloven dat ze in staat is zo’n manisch personage als Suzanne ‘Crazy Eyes’ Warren te spelen. Deze rol leverde de relatief onbekende actrice al enkele prijzen op, waaronder een Emmy. Dit succes is evenwel exemplarisch voor de casting in Orange is the New Black . Hier had ook Taylor Schilling of Laverne Cox kunnen staan.

(1) Arya Stark (Maisie Williams) in Game of Thrones (Ziggo Movies & Series Xl, 2011)

Wie Wie Game of Thrones volgt heeft actrice Maisie Williams, nu 20 jaar oud, zien opgroeien. Hoewel ze vanaf haar eerste speelminuten al een groots talent was, ontpopt haar personage zich in de serie nu – in het zevende seizoen - als een wereldredder annex kwelgeest. Wie haar in het vervolg in andere series en films zal zien, zal vast even stilstaan bij Williams’ rol als de moedige heldin Arya Stark.