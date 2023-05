Vrijdag Top Tien: de leukste LGBTQ-series • 29-06-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: de leukste LGBTQ-series (en personages).

Seksuele diversiteit wordt in steeds grotere mate omarmd door televisiemakers. De conservatievere filmwereld kan in dat opzicht een voorbeeld nemen aan series als Orange is the New Black en The L Word (deze is trouwens spijtig genoeg niet beschikbaar in het Nederlandse VOD-aanbod).

(10) Brooklyn Nine-Nine (2013-, Netflix)

Deze sitcom is geenszins een LGBTQ-serie. De rol van Andre Braugher, als de homoseksuele politiecommandant Ray Holt, is evenwel uiterst geestig. De acteur, die ooit doorbrak als rechercheur in het briljante Homicide: Life on the Street , is bovendien een van de grootste talenten op televisie.

(9) Easy (2016, Netflix)

In de tweede aflevering staat de opbloeiende relatie tussen twee jonge vrouwen centraal. Regisseur Joe Swanberg brengt die kalverliefde subtiel in beeld, met zwoele shots. Het is dankzij zijn scenario dat deze serie fijn en bovenal menselijk aanvoelt.

(8) Orphan Black (2013-, Netflix)

Deze serie, over een vrouw die ineens betrokken raakt bij een groots complot, bevat verschillende LGBTQ-personages, waaronder hoofdpersoon Sarah Manning (Tatiana Maslany won in 2016 een Emmy voor haar rol). Er was trouwens ook kritiek op de serie (spoiler: omdat Manning een kloon is, is haar seksualiteit niet menselijk).

(7) Sense 8 (2015, Netflix)

Verschillende personages, afkomstig uit verschillende plekken op de wereld, zijn ineens met elkaar verbonden. In deze reeks gefictionaliseerde portretten, geregisseerd door de gezusters Lana en Lilly Wachowski (beiden transvrouw), passeren talloze LGBTQ-personages de revue. The Daily Beast kwalificeerde Sense 8 vorige maand nog als ‘beste LGBTQ-serie’. Netflix trok niettemin recent – na twee seizoenen – de stekker uit dit ambitieuze project.

(6) Unbreakable Kimmy Schmidt (2015-, Netflix)

Titus Burgess speelt Titus Andromedan, een extraverte levensgenieter. Zo’n personage waar je, ondanks zijn soms egoïstische handelingen, toch van blijft houden. Vanwege zijn ongebreidelde optimisme, en zijn liefde voor musical en Broadway. Daarmee is Burgess tevens een icoon geworden in de LGBTQ-gemeenschap, en ver daarbuiten.

(5) The Wire (2002-2008, Ziggo Movies & Series XL)

In deze bekroonde televisieserie, vaak genoemd als het beste wat televisie ooit te bieden had, kunnen een beroepscrimineel (Omar Little) en een rechercheur (Kima Greggs) ook gewoon homoseksueel zijn, net als in het echte leven. Scenarist David Simon droeg met deze diepzinnige personages bij aan het wegnemen van stereotypes over de LGBTQ-gemeenschap.

(4) Six Feet Under (2001-2005, Ziggo Movies & Series XL)

In deze familie van lijkschouwers volgen we onder meer zoonlief David Fisher (een fijne rol van Michael C. Hall die later schitterde als de hoofdpersoon in Dexter ). David heeft een turbulente relatie met Keith (Matthew St. Patrick), die uitvoerig doch smakelijk, ook in de slaapkamer, in beeld wordt gebracht.

(3) Transparent (2014-, Amazon)

Een serie met in de hoofdrol transgender Maura (Jeffrey Tambor won talloze prijzen voor zijn rol) kan natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Scenarist Jill Soloway was toevalligerwijs ook al betrokken bij de totstandkoming van enkele afleveringen van Six Feet Under , en etaleert met deze dramaserie opnieuw haar talent.

(2) Orange is the New Black (2013-, Netflix)

De hoofdrolspeler (Taylor Schilling) is biseksueel, evenals Brook Soso (Kimiko Glenn). Big Boo (Lea Delaria) is lesbisch, evenals Nicky (Natasha Lyonne), Alex (Laura Prepon) en Crazy Eyes (Uzo Aduba). En dan is er nog een grote rol weggelegd voor transvrouw Laverne Cox. Het is dus evident dat scenarist Jenji Kohan met haar verbeelding van het gevangenisleven in Litchfield een plek verdient in deze top tien.

(1) Will & Grace (1998-2005, Videoland)

Jarenlang genoten we van de zakelijke Will (Eric McCormack), de parmantige Jack (Sean Hayes) en de naïeve Grace (Debra Messing). Samen vierden ze de seksuele diversiteit in New York, in deze door David Kohan (ja de broer van Jenji!) bedachte sitcom. En vanaf 28 september zijn ze weer terug: met alle hoofdrolspelers!