Vrijdag Top Tien: De beste rechtbankdrama's • 04-05-2017 • leestijd 3 minuten

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: wat zijn de beste rechtbankdrama’s?

In de rechtbank worden belangrijke beslissingen genomen door een jury en/of door een rechter. Verhitte discussies zijn dan ook eerder regel dan uitzondering. Iedereen kent deze kenmerkende uitspraak wel: ‘I object, your honor’.

Deze top tien bestaat uit televisieseries en films die zich gedeeltelijk of volledig afspelen binnen de vier muren van de rechtbank, waar het recht niet altijd zegeviert.

(10) Philadelphia (1993, Amazon/Microsoft Store/Itunes)

Belangwekkend drama over een advocaat, gespeeld door Tom Hanks, die ontslagen wordt vanwege zijn geaardheid, en vervolgens in een rechtszaak tegens zijn voormalige werkgever wordt bijgestaan door een homofobe strafpleiter (een rol van Denzell Washington). Philadelphia is bovenal tevens een van de eerste films over de gevolgen van de aidsepidemie.

(9) The Good Wife (2009-, Netflix)

Julianna Margulies speelt een advocaat die noodgedwongen weer aan het werk moet wanneer haar echtgenoot wordt opgepakt vanwege een seksschandaal en een corruptiezaak. Deze serie gaat onder meer over hoe je reputatie als raadsman (of -vrouw) door het slijk kan worden gehaald. Hoewel latere seizoenen zich vooral buiten de rechtbank afspelen.

(8) Suits (2010-, Netflix)

De titel is veelzeggend: de mannen in deze dramaserie zijn gecoiffeerd en dragen op maat gemaakte pakken, zoals het hoort bij prominente advocatenfirma’s in New York. Dat zijn van die bedrijven die worden bevolkt door immorele types die voor het juiste bedrag hun geweten kunnen uitschakelen.

(7) Erin Brockovich (2000, Amazon/Itunes/Microsoft Store)

Julia Roberts won voor het titelpersonage een Oscar. Ze speelt in dit waargebeurde verhaal een vastberaden luis in de pels van een Californisch energiebedrijf. Ze komt onder meer structurele verontreiniging van het drinkwater in een gemeenschap op het spoor, en belandt met deze zaak uiteindelijk in de rechtbank.

(6) How to Get Away With Murder (2014-, Netflix)

Wie wil weten hoe je een moord kan verbloemen is bij hoogleraar Annalise Keating (de immer indrukwekkende Viola Davis) op het juiste adres. Zij geeft hier namelijk les in. Saillant detail: dankzij haar methodiek komen haar studenten evenwel moordenaars op het spoor. Die uiteraard in de rechtbank moeten worden berecht.

(5) The People versus O.J. Simpson (2016, Netflix)

Deze roemruchte rechtszaak uit de jaren negentig is uitgesponnen over een tiental spannende afleveringen. FX zet een flink aantal acteurs uit haar eigen stal in – waaronder Cuba Gooding Jr. (Hij speelt O.J.) en Sarah Paulson – en vult deze imposante namen aan met oudgedienden als John Travolta.

(4) My Cousin Vinnie (1992, Microsoft Store/Itunes/Google Play)

Marisa Tomei won destijds een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar vertolking van het onnozele nichtje van advocaat Vinnie. Haar oom (Joe Pesci) is een harteloze doch geestige raadsman uit New York die twee stadgenoten in Alabama – waar andere regels gelden – moet bijstaan in de rechtbank.

(3) Better Call Saul (2015-, Netflix)

We zien Saul (Bob Odenkirk) zelden voor de rechter, en regelmatig in de rechtbank. Hij manipuleert als gewiekste strafpleiter het liefst al van tevoren de betrokkenen – zoals de officier van justitie en politie – zodat een schikking kan worden getroffen.

(2) Kramer vs. Kramer (1979, Microsoft Store)

Dustin Hoffman en Meryl Streep zijn een echtpaar die in de rechtbank vechten voor de voogdij van hun zoon. Deze door Robert Benton (Bad Company) geregisseerde tragikomedie is een ware klassieker, met een tijdloos thema: de onvoorwaardelijke liefde van ouders voor hun kind.

(1) To Kill a Mockingbird (1962, Netflix/Microsoft Store/Itunes/Google Play)

Deze film belichaamt samen met 12 Angry Men (1957) het Amerikaanse rechtbankdrama. Deze verfilming van de gelijknamige roman van Harper Lee verbeeldt de rassenongelijkheid in het Amerikaanse zuiden. Afro-Amerikanen worden te pas en te onpas veroordeeld voor andermans daden. Zo ook de hoofdverdachte in deze zaak, die wordt bijgestaan door de hoofdrolspeler; een strafpleiter gespeeld door Gregory Peck.