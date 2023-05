Vrijdag Top Tien: De beste recente sitcoms • 13-07-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Elk week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: de beste recente sitcoms.

Sitcoms zijn er in alle soorten en maten en voelen zeker aan het einde van een drukke week aan als een bevrijdende catharsis; lekker wegkijken. Hoewel er ook komedieseries zijn waar je wel je hoofd bij moet houden. Deze top tien bevat sitcoms uit beide categorieën.

(10) New Girl (2011-, Netflix)

Zooey Deschanel speelt Jess, wier relatie onlangs is stukgelopen. Noodgedwongen komt ze terecht in een appartement met vier vrijgezelle mannen. Het is evident dat actrice Deschanel een eigen sitcom verdiende, toen FOX in 2011 startte met New Girl. De serie is ook een katalysator geweest voor de acteercarrières van Max Greenfield, en Jake Johnson. De laatstgenoemde duikt sindsdien op in talloze films en televisieseries.

(9) Vice Principals (2016-, Ziggo Movies & Series XL)

Twee onderdirecteuren (Danny McBride en Walton Goggins) ruziën met elkaar over wie de rector mag gaan opvolgen. Deze sitcom is net zo smakeloos als zijn voorganger Eastbound & Down en niet geschikt voor kijkers die allergisch zijn voor slechte humor.

(8) The Big Bang Theory (2007-, Microsoft Store)

Deze sitcom zal over tien jaar bekend staan als de Friends van deze tijd (ook Friends was de laatste seizoenen trouwens bijkans saai en inspiratieloos). En als de vaandeldrager van het nerd-zijn. Personages als Sheldon Cooper zijn immers immens populair. Die populariteit wordt ook uitbetaald: naar verluidt strijken de hoofdrolspelers een miljoen dollar per aflevering op.

(7) Modern Family (2009-, Netflix)

Nog zo’n langlopende komedieserie. Over een uiterst diverse familie in Los Angeles. Deze serie betekende onder meer een wederopstanding voor de loopbaan van Ed O’Neill, die in de jaren tachtig schitterde als Al Bundy in Married With Children. En nu dus als Jay Pritchett, de nukkige pater familias van de Pritchets en de Dunphy’s.

(6) Brooklyn Nine-Nine (2013-, Netflix)

Andy Samberg stopte in 2011 bij Saturday Night Live. Hij wilde doen wat al die andere komische grootheden – Eddie Murphy, Michael Myers en Kristen Wiig – hadden gedaan: acteren in blockbusters. Zijn eerste poging was het Adam Sandler-vehikel That’s My Boy uit 2012. Na deze grote flop keerde Samberg een jaar later dus terug op televisie, als de koddige New Yorkse detective Jake Peralta.

(4) Bojack Horseman (2014-, Netflix)

Will Arnett vertolkt met verve het uiterst cynische titelpersonage in misschien wel een van de meest succesvolle animatieseries van deze tijd. En ja, een animatieserie kan ook een sitcom zijn (zie The Simpsons). Bob’s Burgers ontbreekt trouwens in deze top tien: de burgerkoning is bij VOD-diensten onvindbaar.

(3) Transparent (2014-, Amazon)

Jeffrey Tambor speelt met verve transgender Maura Pfefferman, in deze tragikomedie. Met misschien wel de meest oprechte slices of life (anekdotes uit het echte leven) uit de hele top tien. Waarmee maker Jill Solloway keer op keer duidelijk maakt dat het leven voor mensen uit de LGBTQ-gemeenschap soms een behoorlijke beproeving kan zijn.

(2) Silicon Valley (2014-, Ziggo Movies & Series XL)

Twee keer nerds in deze top tien. In Silicon Valley volgen we net als in The Big Bang Theory een groep nerds. De eerstgenoemde sitcom voelt wel realistischer aan: maker Mike Judge, bekend van Beavis and Butt-Head heeft in interviews prijsgegeven dat hij bepaalde personages heeft gebaseerd op echte personen uit de wereld van de technische innovatie.

(1) Veep (2012-, Ziggo Movies & Series XL)

Armando Iannucci is nu eenmaal een van de grootste komische schrijftalenten, en dan mag hij ook nog eens jaarlijks samenwerken met de koningin van komedie: Julia Louis-Dreyfus. Met als resultaat ontzettend knappe dialogen, geacteerd door een ontzettend getalenteerde cast. De serie fungeert tevens als meedogenloze spiegel voor de Amerikaanse politiek.