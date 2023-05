Vooruitblik op Game of Thrones S07

Benieuwd welke allianties tot stand gaan komen in Game of Thrones? Bekijk dan de nieuwe Comic-Con trailer.

Showrunners David Benioff en D.B. Weiss (die afgelopen week voor aardig wat controverse zorgden met de aankondiging van hun nieuwe serie Confederate ) waren niet aanwezig op de beursvloer , maar een groot gedeelte van de cast kwam wel opdagen voor een panel. En daarbij werd tevens een nieuwe trailer vrijgegeven, waarin iets duidelijker wordt wat er de komende afleveringen (er zijn er dit seizoen nog zes te gaan) gaat gebeuren. Zo zien we Randyll Tarly (de vader van Sam) in het bijzijn van Cersei Lannister en gelooft Melisandre dat Daenerys een belangrijke rol zal vervullen in het winnen van de oorlog. Helaas werd er op Comic-Con geen aanvullende informatie over de geplande spin-offs vrijgegeven.