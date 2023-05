Vooruitblik op finale van Game of Thrones S07 • Nieuws • 22-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De trailer voor de finale van Game of Thrones hint naar een ontmoeting tussen ‘de grote drie’.

Er zijn zes afleveringen te zien geweest en nu is er nog slechts één te gaan. In de preview zien we hoe Daenerys haar hele hebben en houwen (inclusief de Unsullied en de Dothraki) heeft meegenomen naar King’s Landing, waar in The Dragonpit een ontmoeting met Cersei is opgezet. De Queen of Dragons moet haar aartsvijand daar zien te overtuigen van het bestaan van het leger van The Night King. Jon Snow (die in de vorige aflevering dan toch besloot te buigen voor Daenerys) is als King in the North eveneens van de partij. De finale wordt op 27 augustus uitgezonden door HBO en is hier een dag later te zien bij Ziggo.

Hoe lang we daarna moeten wachten op seizoen acht is onduidelijk, maar de voortekenen zijn goed. Zo zijn de scripts voor de zes allerlaatste afleveringen al geschreven en volgens Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) gaan de opnamen in oktober weer van start.