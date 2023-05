Vooruitblik: nieuw op Netflix in juli • Nieuws • 03-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Vorige maand waren Orange is the New Black en GLOW de grote smaakmakers op Netflix, maar ook voor juli staan er weer interessante releases klaar.

Het afgelopen weekend werden er al veel bekende series van andere zenders toegevoegd, zoals nieuwe seizoenen van onder meer New Girl Tyrant , Archer, Hostages, Wallander, Limitless, Mad Men en de laatste aflevering van Pretty Little Liars. Op 15 juli wordt ook het gehele vierde seizoen van BBC’s Sherlock toegevoegd en vanaf 19 juli volgt er elke week een nieuwe aflevering van Shooter , een serie die in Amerika te zien is op zender USA.

Netflix heeft voor juli ook series van eigen bodem klaarstaan. Vanaf morgen kun je kijken naar The Standups , met daarin elke aflevering een nieuwe komiek op het podium. Op 14 juli zie je een ensemble cast in Friends from College , een komische serie van de makers van Bad Neighbors. De meest interessante toevoeging is waarschijnlijk de serie Ozark , een duister drama in de stijl van Breaking Bad en Bloodline , die klaarstaat voor 21 juli.

Tot slot verschijnen deze maand ook nieuwe seizoenen van Degrassi: Next Class (7 juli), Dawn of the Croods (7 juli), Last Chance U (21 juli), The Worst Witch (21 juli) en Puss in Boots (28 juli). Verder komen ook de waargebeurde dramafilms Saving Mr. Banks (10 juli) en The Walk (17 juli) naar Netflix.