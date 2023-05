Vooruitblik: nieuw op Netflix in augustus • Nieuws • 01-08-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Netflix heeft weer een heleboel veelbelovende series en films klaarstaan voor augustus, met onder meer The Defenders

De langverwachte cross-over waarin Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist hun krachten bundelen is te zien vanaf 18 augustus. Maar er staan uiteraard nog meer Netflix Originals klaar. Op 4 augustus komen de begeleiders van het zomerkamp weer samen in Wet Hot American Summer: Ten Years Later . Vanaf diezelfde dag kun je ook kijken naar seizoen drie van Voltron Legendary Defender . Op 11 augustus is het vervolgens de beurt aan Atypical , over de ontdekkingsreis van een 18-jarige jongen met autisme. Tot slot debuteren op 25 augustus de eerste afleveringen van Disjointed , het Netflix-uitstapje van Chuck Lorre (Two and a Half Men), waarin Kathy Bates (Misery) marihuana verkoopt.

Netflix voegt ook verschillende series van andere zenders toe. Zo is er goed nieuws voor de kijkers van Velvet, een Spaanse serie die zich afspeelt in de modewereld van de jaren vijftig. Vanaf vandaag is seizoen drie beschikbaar en morgen wordt ook seizoen vier toegevoegd. Vanaf 11 augustus kun je kijken naar het eerste seizoen van de BBC-komedie White Gold, met Inbetweeners-acteurs Joe Thomas en James Buckley. Daarnaast kunnen ook liefhebbers van That '70s Show hun hart ophalen, want op 18 augustus worden alle acht de seizoenen van de sitcom toegevoegd. Tot slot wordt ook Netflix getroffen door de Stephen King-hype; vanaf 25 augustus is het eerste seizoen van The Mist te zien.

Netflix heeft tevens documentaires en films van eigen bodem klaarstaan. Vanaf 4 augustus kun je kijken naar de ontmaskering van Russische dopingschandalen in de documentaire Icarus . Op 11 augustus gaat Marlon Wayans uit de kleren in de komedie Naked . En ook de langverwachte Amerikaanse adaptatie van de mangatrip Death Note arriveert deze maand op 25 augustus. Wat betreft stand-up specials kun je kijken naar Maz Jobrani: Immigrant (1 augustus), Lynne Koplitz: Hormonal Beast (22 augustus) en Ryan Hamilton: Happy Face (29 augustus). Maar er is ook Nederlands cabaret in de vorm van Theo Maassen met Zonder Pardon (25 augustus) en Ronald Goedemondt met Ze Bestaan Echt (31 augustus).

Tot slot heeft Netflix op filmgebied nog meer in petto. Liefhebbers van animatie kunnen bijvoorbeeld kijken naar de Disney-film Vaiana (4 augustus) en de Pixar-film Cars (14 augustus). Verder zien we Eddie Redmayne als vrouw in The Danish Girl (1 augustus), de zwijmelfilm The Best of Me van Nicholas Sparks (4 augustus), Michael Fassbender en Kate Winslet (beide genomineerd voor een Oscar) in Steve Jobs (8 augustus), de prequel-film Rogue One: A Star Wars Story (21 augustus) en de door Joel en Ethan Coen (nu bezig met een western-serie ) geregisseerde Hollywood-ode Hail, Caesar! (22 augustus).