Videoland breidt aanbod uit met Taboo en Riviera

Videoland breidt later deze maand hun aanbod uit met twee grote series; Taboo met Tom Hardy en Riviera met Julia Stiles.

Riviera is afkomstig van regisseur Neil Jordan, eerder verantwoordelijk voor The Borgias. Het drama draait om curator Georgina Clios (Stiles), die nadat haar schatrijke echtgenoot bij een explosie om het leven komt, wordt meegezogen in een gevaarlijke onderwereld. Iwan Rheon ( Game of Thrones Inhumans ) heeft een bijrol. Riviera start op 1 juni bij Sky Atlantic en is vanaf 23 juni wekelijks te zien bij Videoland. Bekijk ook de teaser . Het eerste seizoen van de BBC-serie Taboo wordt op 30 juni direct in zijn geheel toegevoegd aan het aanbod van Videoland. De serie speelt zich af in het jaar 1814 en volgt James Delany (Hardy), die na de dood van zijn vader een waardevol stukje grond erft en vervolgens vanuit Afrika terugkeert naar Engeland. Lees de recensie van de eerste afleveringen.