Video: Michelle Obama doet carpool karaoke

Door alle ophef over de geplagieerde speech van Melania Trump kwam de naam van Michelle Obama de afgelopen dagen weer vaak voorbij in het nieuws. Talkshowhost James Corden kon haar optreden in zijn nieuwe editie van carpool karaoke dan ook bijna niet beter getimed hebben.

Begin dit jaar ging zijn karaoke-fragment met Adele al binnen de kortste keren viral en dat zal ongetwijfeld ook gebeuren met het filmpje waarin de First Lady haar zangtalent ten gehore brengt. Corden en Obama mogen – uiteraard achtervolgd door beveiligingsauto’s – rondes maken over het terrein van het Witte Huis. Ze openen met Signed, Sealed, Delivered van Stevie Wonder – tevens het overwinningsnummer van Obama in 2008 – en gaan vervolgens los op Single Ladies van Beyoncé. Als toetje is er een speciaal gastoptreden van Missy Elliott, die het tweetal vergezeld voor onder meer haar nummer Get Ur Freak On , waarmee de sessie wordt afgesloten.