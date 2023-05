Victor Mids over het nieuwe seizoen Mindf*ck • TV • 01-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

'Wel hebben we in dit seizoen gemikt op meer interactieve momenten voor de kijker.'

Victor Mids, het nieuwe seizoen van Mindf*ck komt eraan. Wat kunnen we verwachten? De opzet is hetzelfde als in de vorige seizoenen. Ik ga naar allemaal leuke plekken waar ik bekende en onbekende Nederlanders probeer te mindfucken. Ik breng bijvoorbeeld een bezoek aan minister-president Mark Rutte in Den Haag en ik sluit dj Armin van Buuren op in een geluidsdichte kamer. Wel hebben we in dit seizoen gemikt op meer interactieve momenten voor de kijker. Zo kan je dit jaar zelfs thuis vanaf de bank ­hallicunaties ervaren.

Hoe lang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen? Ongeveer een half jaar. Het bedenken van de trucs is hierbij het intensiefste deel. Ik vind het leuk om voor een BN’er een truc op maat te verzinnen. Ik kom dus niet graag met een kaarttruc aanzetten bij Mark Rutte, het leukste is om iets te doen waar hij passie voor heeft. Er gaat dus heel wat research aan vooraf.

Gaat er weleens wat mis? Nee, wel merk ik soms dat ik niet het beoogde resultaat krijg in de reactie van mensen. De meesten vinden het prachtig. Toch blijven we nuchtere Nederlanders. Sommige mensen kijken me aan en zeggen: ‘Nou, knap hoor.’

Stel, er komt een illusionist naar jou toe op straat. Trap je in zijn trucs? Nee, helaas niet. Ik denk dat ik daar de geheimen van het vak net iets te goed voor ken.

Mindf*ck, NPO 1, 1 april, 20:25 uur