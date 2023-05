Vice Principals S02 start op 17 september • Nieuws • 07-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Danny McBride en Walton Goggins zijn vanaf 17 september te zien in het tweede seizoen van Vice Principals.

De tweede reeks is ook de laatste reeks, want bedenkers en Jody Hill en Danny McBride (op HBO eerder verantwoordelijk voor Eastbound & Down) besloten al aan het begin om het complete verhaal in achttien afleveringen te vertellen. Vice Principals speelt zich af op een middelbare school, waar docenten Neal Gamby (McBride) en Lee Russell (Goggins) alles op alles zetten om de vrijgekomen positie van conrector te bemachtigen. Wanneer er iemand anders met de plek aan de haal gaat, besluiten ze noodgedwongen hun krachten te bundelen. In het tweede seizoen hebben Gamby en Russell eindelijk wat meer invloed op school, maar ontdekken ze dat het behouden van die invloed allesbehalve makkelijk is.

Het tweede seizoen van Vice Principals is vanaf 18 september in Nederland te zien bij Ziggo. Lees ook de recensie van seizoen een en ons interview met McBride en Goggins.