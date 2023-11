Vera: twaalfde seizoen gaat in januari in première bij de NPO

Het twaalfde seizoen van Vera is binnenkort te zien bij de NPO: de complete reeks is vanaf 28 december te streamen via NPO Plus en gaat vervolgens op zaterdag 6 januari in première op NPO 2. De hoofdrol in Vera is voor Brenda Blethyn (Secrets & Lies), die in het Britse misdaaddrama gestalte geeft aan de door Ann Cleeves (Shetland) bedachte rechercheur Vera Stanhope. In de première van het twaalfde seizoen reist ze naar een afgelegen vuurtoren als er een lijk wordt gevonden op een zeilboot. Het slachtoffer was een door iedereen geliefde familieman, maar Vera vermoedt toch al snel dat zijn dood geen ongeluk was. Er wordt momenteel ook gewerkt aan een dertiende seizoen van Vera, dat volgend jaar in première gaat op de Britse televisie.