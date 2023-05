Veep S6 onthult een volledige trailer • Nieuws • 14-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Julia Louis-Dreyfus is vanaf 16 april weer te zien op HBO in Veep. De politieke komedie start dan met een zesde seizoen. Op het SXSW-festival werd de trailer vrijgegeven.

Aan het einde van het vijfde seizoen van Veep was te zien hoe *SPOILER* president Selina Meyer de strijd om een tweede termijn verloor. Ze wil haar werk nu ergens anders voorzetten, maar moet eerst nog een paar openstaande rekeningen vereffenen. Nu Meyer geen POTUS meer is, willen de makers van Veep vooral inspiratie halen uit de levens van andere ex-presidenten. ‘Houd Obama goed in de gaten,’ verklapte schrijver en producent David Mandel, die vroeger al met Dreyfus werkte aan Seinfeld. ‘Als hij een boekendeal sluit, dan is de kans groot dat je Selina dat vervolgens ook ziet doen in de serie. Alleen waarschijnlijk wel voor minder geld.’ Ondanks dat Veep voor het eerst wordt uitgezonden tijdens het Trump-tijdperk, wil Dreyfus in de huidige serie niet aan de zittende president refereren. ‘Veep speelt zich af in een alternatief politiek universum. Wij gaan wat betreft verwijzingen niet verder dan Ronald Reagan.’

Het zesde seizoen van Veep bestaat uit 10 afleveringen. De nieuwe reeks heeft bijrollen voor Tony Hale, Anna Chlumsky, Reid Scott en Matt Walsh. Dreyfus won voor haar rol als Meyer vijf keer op rij de Emmy voor Beste Actrice in een Comedy. Ook de serie zelf won twee keer de Emmy voor Beste Comedy.