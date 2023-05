Veep na zevende seizoen ten einde

HBO heeft aangekondigd dat het zevende seizoen van Veep tevens het laatste seizoen is.

De zender wilde naar eigen zeggen nog graag door met de serie, maar de producenten van Veep vinden het tijd om de show te laten eindigen. Dat einde hing al een beetje in de lucht, want na het zesde seizoen ( lees de recensie ) verlengden alle castleden hun contract met nog één jaar, wat erop duidde dat Veep waarschijnlijk was aanbeland bij het allerlaatste hoofdstuk. De hoofdrol in komische serie is voor Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld), die zich als vice-president (en later ook even president) Selina Meyer door het politieke landschap in Washington moet manoeuvreren. De serie werd bedacht door de uit Schotland afkomstige Armando Iannucci en is een Amerikaanse versie van zijn Britse serie In the Loop. David Mandel ( Seinfeld ) heeft inmiddels zijn taken als showrunner van hem overgenomen.