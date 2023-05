The Vampire Chronicles wordt verfilmd voor tv

Paramount Television en Anonymous Content hebben de filmrechten van de door Anne Rice geschreven Vampire Chronicles opgepikt.

Rice werkte de afgelopen maanden met haar zoon Christopher, zelf ook een succesvol schrijver, aan het script voor een pilot, plus een uitgebreide blauwdruk voor toekomstige seizoenen van een tv-serie. Paramount en Anonymous Content zullen de verfilming ervan produceren en de schrijfster noemt dat een droom die werkelijkheid wordt. De laatste jaren had Universal namelijk de rechten in handen, maar daar kwamen geen nieuwe films meer van de grond. Met het succes van onder meer Game of Thrones in het achterhoofd, wil Rice nu dolgraag haar geluk beproeven op televisie. Het eerste boek uit haar twaalfdelige serie – Interview with the Vampire uit 1976 – werd in 1994 wel al eens bewerkt tot film, toen met Tom Cruise in de rol van vampier Lestat.