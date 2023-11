Vacaciones de Verano: impactvolle Spaanse slapstick

Twee minkukels moeten noodgedwongen aan het werk in een vakantieoord en nemen stiekem hun kinderen mee in weinig originele maar blij vlagen grappige komedie.

Félix (Santiago Segura) is een minkukel die niet doorheeft dat zijn echtgenote al ruim een half jaar vreemdgaat. Als de affaire toch boven water komt dan is hij ten einde raad. En wie blijkt de boosdoener? De psycholoog die zijn kinderen bezoeken. Maar misschien wil vrouwlief hem terug als hij promotie maakt op zijn werk? Enkele dagen later is hij echter zijn baan ook kwijt. Hij wordt samen met zijn onuitstaanbare collega Óscar (Leo Harlem) ontslagen. Wat nu? Félix en Óscar slaan de handen ineen en gaan aan het werk als kinderentertainers in een vakantiepark.