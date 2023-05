Once Upon a Time S07 onthult eerste trailer • Nieuws • 25-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een compleet nieuw hoofdstuk begint in de eerste trailer voor het zevende seizoen van Once Upon a Time.

Eerst besloot Jennifer Morrison de serie te verlaten en vervolgens werd bekend gemaakt dat ook Ginnifer Goodwin, Josh Dallas, Jared Gilmore, Rebecca Mader en Emilie de Ravin niet meer terug zouden keren. In de seizoensfinale kregen veel personages dan ook hun 'happy end', maar de deur naar meer afleveringen werd wel open gehouden door middel van een 'flash forward'. Er was namelijk te zien hoe een inmiddels volwassen Henry Mills (nu gespeeld door Andrew J. West uit The Walking Dead) kennismaakt met zijn eigen dochter, die hem laat weten dat zijn familie hem nodig heeft. Naast West zijn er in seizoen zeven nog wel rollen voor oudgedienden Lana Parrilla, Robert Carlyle en Colin O'Donoghue.

Het zevende seizoen van Once Upon a Time gaat in Amerika op 6 oktober in première. De eerste vijf seizoenen zijn momenteel te bekijken op Netflix.