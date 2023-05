UnREAL S03: teaser en premièredatum onthuld • Nieuws • 19-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Quinn en Rachel hebben weer alles over voor hoge kijkcijfers in seizoen drie van UnREAL.

De serie geeft een blik op de chaotische gang van zaken achter de schermen bij de fictieve datingshow Everlasting. Quinn King (Constance Zimmer) doet er alles aan om sensationele televisie te maken en wordt daarbij gesteund door haar collega Rachel (Shiri Appleby). In het derde seizoen mag kandidate Serena (Caitlin FitzGerald uit Masters of Sex ) kiezen uit een heleboel aantrekkelijke mannen. Andere nieuwe toevoegingen aan de cast zijn onder anderen Brandon Jay McLaren (Ransom), Kassandra Clementi (Hatfields and McCoys) en Jaime Callica (Wayward Pines). In navolging tot series als Jessica Jones en Harlots zullen de afleveringen van het derde seizoen geregisseerd worden door enkel vrouwen, waarbij ook Zimmer en Appleby elk een episode voor hun rekening nemen.

In Amerika gaat het nieuwe seizoen van UnREAL van start op 26 februari. In Nederland is de serie te zien op NPO 3. UnREAL is inmiddels ook al verzekerd van een vierde seizoen.