Unlocked: A Jail Experiment S01E01-02: portret van dubieus gevangenisexperiment

Een sheriff uit Arkansas komt in Unlocked: A Jail Experiment met een lumineus idee. Wat als de gevangenen in zijn penitentiaire inrichting veel meer vrijheid krijgen? Zal de chaos dan uitbreken? Of ontstaat er dan een nieuw equilibrium? Op zich een fascinerende propositie. Voor de camera vertelt de ambtenaar dat gedetineerden in andere landen meer rechten en meer bewegingsruimte hebben – en dat het er buiten de Verenigde Staten vaak lang niet zo bloederig aan toegaat. Het is verrassend dat een sheriff uit een tamelijk conservatief gebied zich in tegenstelling tot veel van zijn vakgenoten wel verdiept in vakliteratuur.