Unfrosted: trailer voor Netflix-film van en met Jerry Seinfeld

Komiek Jerry Seinfeld maak binnenkort zijn regiedebuut met Unfrosted: The Pop-Tart Story, dat vanaf vrijdag 3 mei te zien is op Netflix. De film speelt zich af aan het begin van de jaren zestig en draait om de hevige rivaliteit tussen Kellogg's en Post Cereal, die allebei een product in de markt willen zetten dat de manier waarop we 's ochtends ontbijten zal revolutioneren. Aan de kant van Kellogg's zien we personages gespeeld door Melissa McCarthy, Jim Gaffigan en Jerry Seinfeld zelf, terwijl Amy Schumer gestalte geeft aan concurrent Marjorie Post. Bill Burr speelt president John F. Kennedy en verder zijn er bijrollen voor onder meer James Marsden, Dan Levy, Hugh Grant en Peter Dinklage. Seinfeld schreef het scenario samen met voormalig Seinfeld-schrijvers Spike Feresten en Andy Robin, en Barry Marder, die eerder met hem werkte aan de animatiefilm Bee Movie.