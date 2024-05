Unfrosted: gedateerde ensemblekomedie Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Komiek Jerry Seinfeld verenigt al zijn vrienden in historische speelfilm over de concurrentiestrijd tussen twee ontbijtgraantitanen in de jaren zestig.

Recent vertelde Jerry Seinfeld in een podcast dat extreemlinks en politiek correct denken (wat dat dan ook moge zijn) ervoor hebben gezorgd dat politiek incorrecte humor niet meer salonfähig is op televisie. Het mag niet meer lekker schuren, beweert hij. De komiek verlangt terug naar vroegere tijden, toen mensen hun televisie afstemden op The Mary Tyler Moore Show en M*A*S*H, zei hij. Toevalligerwijs zijn dat titels die wel innovatief waren in hun tijd, maar niet per se erg subversief. Het lijkt er meer op dat Seinfeld zich schuldig maakt aan die aloude weerbarstige gedachte dat vroeger alles beter was. En bovendien: zijn eigen Seinfeld was ook helemaal niet zo politiek incorrect.

Met zo’n uitspraak vergeet Seinfeld ook en passant de creatie van zijn goede vriend Larry David (Curb Your Enthusiasm, een serie die bijna uitsluitend draait om politiek incorrecte gedragingen, was de laatste 25 jaar op televisie). Misschien probeert Seinfeld zijn fans af te leiden van zijn nieuwste wapenfeit Unfrosted: een komedie die vanaf de eerste minuut gedateerd oogt. Seinfeld regisseerde de film, schreef mee aan het scenario en speelt de hoofdrol. Hoewel er van spelen zoals gewoonlijk niet erg veel sprake is: Seinfeld is Seinfeld en kruipt in de huid van zijn stand-up-personage, en bezigt zijn gebruikelijke passief-agressieve, cynische bespiegelingen.

© John P. Johnson / Netflix

De film draait om de wijze waarop ontbijtgraangiganten Post en Kellogg's in de jaren zestig met elkaar wedijveren om de ontbijtmarkt te domineren - een typisch Seinfeldiaans banaal onderwerp. De twee bedrijven proberen elkaar telkens een stap voor te zijn. Amy Schumer speelt Marjorie Post, de baas van Post; Jim Gaffigan vertolkt Edsel Kellogg III, de man die leiding geeft aan Kellog's. Seinfeld speelt Bob Cabana, een van Kellogg's' medewerkers en tegelijkertijd het personage dat de plot in goede banen leidt. En ook alle vrienden (écht alle vrienden) van de komiek geven acte de présence, van Melissa McCarthy tot Bill Burr.

© John P. Johnson / Netflix

Maar is het wat? Politiek incorrect is Unfrosted in ieder geval niet. Ook niet erg spannend. Wel overdreven cartoonesk (denk aan Who Framed Roger Rabbit) en volgestopt met niet altijd even aardige grappen. Misschien verdient de film wel het meest het predicaat stoffig. Vroeger was heus niet alles beter, blijkt eens te meer.