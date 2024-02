Twisted Metal: serie gebaseerd op videogame komt naar Amazon Prime Video

De komische actieserie Twisted Metal is in Nederland vanaf donderdag 8 februari te zien bij Amazon Prime Video. De reeks speelt zich af in een dystopisch Amerika, waar steden inmiddels goed afgeschermde vestigingen zijn geworden. Buiten de steden, waar criminelen de dienst uitmaken, moet John Doe (Anthony Mackie uit The Falcon and the Winter Soldier) met gevaar voor eigen leven een geheimzinnig pakketje bezorgen. Onderweg maakt hij onder meer kennis met een mysterieuze vrouw (Stephanie Beatriz uit Brooklyn Nine-Nine) die het aan de stok heeft gekregen met een genadeloze agent (Thomas Haden Church uit Sideways). Twisted Metal is een (losse) tv-bewerking van de videogame van Sony. De serie werd bedacht door Rhett Reese en Paul Wernick (Zombieland, Deadpool) en Michael Jonathan Smith (Cobra Kai).