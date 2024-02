Twisted Metal S01E01-02: weinig diepgang; wel spectaculair Amazon , Serie , Recensie • 08-02-2024 • leestijd 2 minuten • 575 keer bekeken • bewaren

© Sony Pictures

Anthony Mackie speelt een durfal in cartooneske, dystopische videogameverfilming.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: in Twisted Metal ontbreekt het aan diepgang. De Prime-titel, die is gebaseerd op een populaire gamereeks van Sony, laat zich omschrijven als een soort televisievariant op de films van Zack Snyder (zie bijvoorbeeld Army of the Dead). Het spektakel staat in die zin voorop, gelardeerd met humor. Het verhaal draait om John Doe (Anthony Mackie), een zogeheten ‘melkboer’ die goederen van a naar b brengt. Twisted Metal speelt zich af in de toekomst, waarin de meeste mensen zich verschuilen in forten. Buiten die forten bevindt zich een niemandsland waar het vrij spel is.

Aan het begin van het eerste seizoen krijgt Doe van de burgemeester van New San Francisco (Neve Campbell in een geestige rol) de opdracht om een pakketje in New Chicago op te halen. Daar heeft Doe eigenlijk geen zin in, maar als hij daarin slaagt dan krijgt hij toestemming om in New San Francisco te wonen. Dat mag hij nu nog niet omdat hij een strafblad heeft. Dus begint Mackie’s personage, die het leven in de misère eigenlijk stiekem wel prettig vindt, aan een avontuur. Door een samenkomst van omstandigheden wordt Quiet (Stephanie Beatriz uit Brooklyn Nine-Nine) zijn sarcastische secondant.

© Sony Pictures

In de tweede aflevering worden de twee achternagezeten door een groteske verschijning genaamd Sweet Tooth (Will Arnett voorziet het wezen van een stem). Dat levert zinderende achtervolgingen op die worden afgewisseld met komische scènes – zo trakteert de clown Doe en Quiet zelfs op een theatervoorstelling. Twisted Metal is in die zin, ondanks het gebrek aan diepgang, bijzonder onderhoudend. En Mackie, die niet per se bekendstaat om zijn komische timing, doet het tamelijk goed als de steevast met oneliners strooiende hoofdpersoon. Alleen jammer van de klunzige CGI: daar had misschien iets meer aandacht naartoe gemoeten.