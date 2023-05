Twin Peaks vanaf 22 mei bij Videoland

Het langverwachte derde seizoen van Twin Peaks zal in Nederland exclusief te zien zijn bij Videoland.

De serie van David Lynch gaat op 21 mei in première op de Amerikaanse zender Showtime. Er worden dan direct twee afleveringen uitgezonden. Beide episodes zullen vervolgens op 22 mei, enkele uren na de Amerikaanse release, bij ons in Nederland beschikbaar worden gesteld door Videoland. Daarna volgt elke week een nieuwe aflevering. Het derde seizoen van Twin Peaks bestaat uit in totaal 18 afleveringen. De nieuwe reeks pakt de draad bijna dertig jaar na de gebeurtenissen in de originele reeks weer op. Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) reist opnieuw af naar het plaatsje waar ooit homecoming queen Laura Palmer werd vermoord. Hij treft daar zowel oude bekenden als nieuwe gezichten. Een aantal van de personages waren al te zien in de eerste teasers; bekijk ze hier en hier