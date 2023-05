Tv-verfilming van L.A. Confidential in de maak

CBS werkt aan een tv-verfilming van het door James Ellroy geschreven L.A. Confidential.

De misdaadroman werd in de jaren negentig al eens verfilmd door Curtis Hanson, toen met rollen voor destijds nog redelijk onbekende acteurs als Guy Pearce en Russell Crowe. De film werd een groot succes en won twee Oscars; eentje voor het scenario en eentje voor de bijrol van Kim Basinger. In 2003 maakte Fox al eens een tv-pilot van het boek (met Kiefer Sutherland), maar deze werd nooit opgepikt als serie. De nieuwe adaptatie van CBS wordt ontwikkeld door producent Arnon Milchan ( The King of Comedy ), die tevens de filmversie produceerde. Jordan Harper (The Mentalist) is aangesteld om het script te schrijven. De serie speelt zich af in het Los Angeles van de jaren vijftig en volgt drie detectives, die tijdens een onderzoek in contact komen met een journalist en een Hollywood-actrice.