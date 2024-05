Turtles All the Way Down: tienerdrama mist durf HBO Max , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Ryan Sweeney / HBO Max

Voorspelbaar coming of age-drama oogt op enkele uitdagende scènes na als de zoveelste toevoeging aan het genre.

Filmmaker Hannah Marks (Don’t Make Me Go, 2022) duikt in Turtles All the Way Down in de psyche van een puber met een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Isabela Merced speelt Aza: een 16-jarige die zich dagelijks druk maakt over de bacteriën die in haar lijf leven. Zo vreest ze een bacteriële infectie. Marks illustreert die permanente staat van onrust door in een montage flarden te tonen van medicatie (pillen die Aza moet slikken tegen haar aandoening) en microscoop-opnames van cellen. Die scènes vallen op omdat ze afsteken tegen de rest van de film, die oogt als het gemiddelde coming-of-age-drama van deze tijd.

De plot, Turtles All the Way Down is een adaptatie van het in 2017 verschenen gelijknamige boek van John Green, draait om de zoektocht die Aza en haar vriendinnetje Daisy (Cree Cicchino) ondernemen naar een vermiste miljardair. Wie de man vindt krijgt een beloning van 100.000 dollar. Aza kent zijn zoon Davis (Felix Mallard) nog van vroeger. Als Aza en Daisy door een beveiliger worden gesnapt op het landgoed van Davis, dan brengt hij de twee naar de jongeman toe. Dat er iets ontstaat tussen Aza en Davis laat zich wel raden. Daarnaast draagt de casting niet veel bij aan de geloofwaardigheid van het drama.

© Ryan Sweeney / HBO Max

Merced en Cicchino zijn allebei 22 en ogen simpelweg niet als adolescenten. Hoewel het wel mooi is dat de dialoog van de twee personages volwassen overkomt – af en toe probeert Marks oprecht om een volwassen film over tieners te maken. Maar zo’n coming-of-age-film zou, zoals in de scènes in Aza’s bewustzijn, misschien juist moeten aanvoelen als een spiegel voor de grilligheid van het puberen. Turtles All the Way laat zich bij vlagen juist omschrijven als saai en inspiratieloos.