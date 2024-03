Turning Point: The Bomb and the Cold War S01E01: ambitieus maar slecht getimed Netflix , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Documentairereeks over het ontstaan van de historische impact van de atoomboom voelt met het succes van Oppenheimer een beetje als mosterd na de maaltijd.

Documentairemaker Brian Knappenberger is onder meer bekend van de vijfdelige reeks Turning Point: 9/11 and the War on Terror (2021). Daarin probeert hij te schetsen hoe de aanslagen op 11 september 2001 fungeren als een soort historisch kantelpunt. In zijn nieuwe serie Turning Point: The Bomb and the Cold War doet hij iets soortgelijks. Knappenberger toont de kijker aan de hand van archiefbeelden en interviews met experts hoezeer de uitvinding van de atoombom tot de dag van vandaag de geopolitiek bepaalt. Zo schetst hij hoe tijdens de Tweede Wereldoorlog het werk van veiligheidsdiensten wezenlijk verandert als onder meer de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hun eigen bommen ontwikkelen.

Knappenberger probeert voortdurend de link tussen nu en toen te leggen. Zo doet hij een poging om de mentaliteit van de Russische president Poetin te vatten, die zwaar is beïnvloed door Russische denkers uit de jaren 80 en 90. De Koude Oorlog is in die ideologische zin nog steeds springlevend, lijkt Knappenberger te betogen. Opvallend genoeg krijgt hij ook sleutelspelers van het moment voor de camera, zoals de Oekraïense president Zelensky. Hoewel de nadruk dus ook ligt op ontwikkelingen in het verleden, zoals de totstandkoming van de bom an sich. En die episode werd al uitgebreid belicht in Christopher Nolans recent met zeven Oscars overladen Oppenheimer (2023).

© Netflix

Evenals in de recente Netflix-documentaire Einstein and the Bomb. Turning Point: The Bomb and the Cold War voelt in die zin onmiskenbaar als mosterd naar de maaltijd. Hoewel in de serie wel duidelijk Knappenbergers ambitie zichtbaar is: aan de hand van legio interviews en diepgaand researchwerk wil hij een impactvol fenomeen ontleden. Daar slaagt hij ten dele in.