Tulsa King: tweede seizoen gaat in september van start op SkyShowtime

Sylvester Stallone (Creed) keert dit jaar terug in het tweede seizoen van Tulsa King: vod-dienst SkyShowtime onthulde dat de nieuwe reeks van de misdaadserie op donderdag 18 september in première gaat. De opnamen vinden op dit moment plaats in Atlanta en Oklahoma. In Tulsa King keert Dwight Manfredi (Stallone) na een lange gevangenisstraf terug naar zijn maffia-familie in New York, om vervolgens echter verbannen te worden naar het plaatsje Tulsa in Oklahoma. In het tweede seizoen bouwt hij samen met zijn nieuwe handlangers zijn imperium verder uit, maar blijkt hij niet de enige te zijn die een claim wil leggen op de stad. Manfredi krijgt te maken met de Kansas City maffia en een machtige lokale zakenman, terwijl hij ook in New York nog enkele onafgemaakte zaken heeft. Tulsa King werd bedacht door Terrence Winter (The Sopranos, Boardwalk Empire) en Taylor Sheridan (Yellowstone) is een van de producenten.