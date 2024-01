True Detective: Night Country: zeer verfrissende genremix HBO Max , Serie , Recensie • 14-01-2024 • leestijd 2 minuten • 1819 keer bekeken • bewaren

© Michele K. Short / HBO

Showrunner Issa López maakte een transcendentale nachtmerrie nabij de poolcirkel in Alaska, met geniale rollen van Jodie Foster en Kali Reis.

Scenarist Nic Pizzolatto en True Detective vormden drie seizoenen lang een twee-eenheid. Met wisselend resultaat. Seizoen een was briljant, seizoen twee hit-and-miss, en seizoen drie was goed, maar eigenlijk ook een herhaling van het eerste deel. Met het vierde seizoen (subtitel: Night Country) slaat de anthologiereeks echter - met de aanstelling van de Mexicaanse schrijver-regisseur Issa López, maker van uitstekende horrorfilms als Tigers Are Not Afraid (2017) - een volstrekt andere weg in. Dat blijkt een uitstekende zet: de detectives van dienst, uitstekende rollen van Jodie Foster en relatieve nieuwkomer (en MMA-vechter) Kali Reis, belanden in een soort transcendentale nachtmerrie nabij de poolcirkel in Alaska.

Deel vier speelt zich af in het gefictionaliseerde dorp Ennis (IJsland doet dienst als Alaska), gelegen in een kil, dunbevolkt en sneeuwrijk gebied. Daar zwaait Liz Danvers (Foster) de scepter als de lokale politiechef. Evangeline Navarro (Reis) is een van haar secondanten. De twee hebben een grillige relatie, maar worden door een samenloop van omstandigheden gedwongen om aan een eigenaardige moordzaak te werken. Acht wetenschappers van een onderzoeksstation in de wildernis raken op een dag vermist en worden in een nogal bijzondere staat elders aangetroffen. López suggereert meteen bovennatuurlijke krachten, in een gebied dat behekst lijkt.

© Michele K. Short / HBO

Ennis wordt vooral bevolkt door de oorspronkelijke bewoners van het gebied en die zien met lede ogen aan hoe olieboringen de valleien vervuilen. De sfeer in het dorp is grimmig, mede dankzij een mysterieuze reeks van miskramen en doodgeboren baby’s in de gemeenschap. Kortom: López maakte een serie over het post-kolonialisme aan de grens van Amerika, aan de grens van de bewoonde wereld. True Detective is ditmaal geëngageerd, een drama met horrorelementen; volstrekt iets anders. López' benadering is verfrissend, ook omdat ze ditmaal de nadruk legt op de beleving van de vrouwen. En Foster en Reis blijken zeer aan elkaar gewaagd, geknipt voor hun rollen. True Detective is weer helemaal terug.