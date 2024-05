Trigger Warning: trailer voor actiefilm van Netflix met Jessica Alba

Na onder meer Jennifer Lopez (The Mother) zal nu ook Jessica Alba (L.A.'s Finest) de hoofdrol spelen in een actiefilm van Netflix. Trigger Warning volgt de Special Forces-commando Parker (Alba), die tijdens een missie in het buitenland wordt teruggeroepen wanneer haar vader blijkt te zijn overleden. Samen met haar ex-vriend en inmiddels sheriff Jesse (Mark Webber) en diens zeer invloedrijke vader (Anthony Michael Hall) probeert ze te achterhalen wat er precies met haar vader is gebeurd, terwijl ze het tevens aan de stok krijgt met een gewelddadige bende. Gabriel Basso (bekend van zijn hoofdrol in The Night Agent) vertolkt een bijrol. Het script voor Trigger Warning komt van John Olson (A History of Violence), John Brancato (The Game) en Halley Gross (Westworld). De film is het Engelstalige debuut van de Indonesische regisseur Mouly Surya, die in eigen land furore maakte met Fiksi. (2008) en Marlina the Murderer in Four Acts (2017).