Trending tracks: Muse, Vince Staples en Francis and the Lights

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Muse, Vince Staples en Francis and the Lights.

Muse - Dig down

Na twee jaar laat Muse weer van zich horen, met een verrassend rustig nummer. Zanger Matt Bellamy geeft aan dat hij met de single ‘de negativiteit in de wereld tegen wil gaan’. ‘Dig down’ komt op een nieuw album te staan (de opvolger van Drones uit 2015). Een releasedatum is er nog niet.

Vince Staples - Big fish

Met zijn aankomende plaat Big Fish Theory wil Vince Staples beschrijven hoe rappers door de wereld gezien worden en hoe ze zichzelf zien. ‘Big fish’ is de tweede single van het album, dat op 23 juni verschijnt. In de clip rapt Staples zijn teksten vanaf een zinkende boot.

Francis and the Lights feat. Chance the Rapper - May I have this dance

De track ‘May I have this dance’ was al bekend, maar niet met Grammywinnaar Chance the Rapper in de gelederen. De Amerikaan werkt samen met Francis and the Lights voor deze remix van het nummer dat op het album Farewell, Starlite! uit 2016 stond. Daarop werkte Francis al samen met Bon Iver.