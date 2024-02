Transplant: vierde seizoen gaat in maart van start bij Star Channel

Het vierde seizoen van het ziekenhuisdrama Transplant gaat volgende maand van start op Star Channel: vanaf 5 maart kun je elke dinsdag kijken naar een dubbele aflevering. Transplant volgt Bashir ‘Bash’ Hamed (Hamza Haq), een Syrische dokter die de oorlog in zijn thuisland wist te ontvluchten en is neergestreken in Canada. Na het verrichten van een heldendaad komt hij te werken in het York Memorial Hospital in Toronto, waar hij talloze obstakels moet overwinnen om zijn medische carrière weer opnieuw op te bouwen. Laurence Leboeuf speelt zijn collega Magalie 'Mags' Leblanc. Het vierde seizoen van Transplant is ook het laatste seizoen: bedenker Joseph Kay (This Life) liet eerder weten dat hij al vanaf het begin van plan was om zijn verhaal in vier seizoenen af te ronden. De slotreeks bestaat uit in totaal tien afleveringen.