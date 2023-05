Transparent S04: de eerste beelden

Het vierde seizoen van het bejubelde Transparent heeft nog altijd geen releasedatum, maar Amazon zette al wel de teaser trailer online.

De komische dramaserie wordt al jarenlang overladen met positieve kritieken en viel ook in de prijzen bij de Golden Globes. Een van de beeldjes ging naar Jeffrey Tambor, bekend van The Larry Sanders Show (‘Hey, now!’) en Arrested Development . Hij is in de serie te zien als Mort Pfefferman, die op latere leeftijd uit de kast komt als transgender Maura. En dat is flink wennen voor het Joodse gezin, aangezien zijn drie volwassen kinderen (Amy Landecker, Jay Duplass en Gaby Hoffman) al allemaal zo hun eigen problemen hebben met seks en relaties. In het vierde seizoen maken de Pfeffermans onder meer een spirituele ontdekkingsreis door Israël. Aldaar krijgen ze meer inzicht in de geschiedenis van hun markante familie.