Trailer voor Wet Hot American Summer: Ten Years Later • Nieuws • 23-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na de prequel-serie uit 2015 komt Netflix dit jaar met een heus vervolg op de cultfilm Wet Hot American Summer uit 2001.

De originele film was destijds een parodie op de met seks gevulde tienerkomedies uit de jaren tachtig. De film flopte in de bioscoop, maar bouwde vervolgens op video een cult-following op. Die following werd zo groot, dat Netflix een prequel-serie bestelde, waarin dezelfde acteurs doodleuk jongere versies van van hun personages speelden. De nieuwe reeks verplaatst de actie weer van 1981 naar 1991, wanneer alle begeleiders van het zomerkamp opnieuw samenkomen. De cast is grotendeels hetzelfde gebleven; we zien onder anderen Elizabeth Banks, Paul Rudd, Janeane Garofalo, Amy Poehler, Michael Ian Black, Kristen Wiig, Chris Pine en Jason Schwartzman terugkeren.

Nieuw in de cast zijn Jai Courtney, Dax Shepard, Alyssa Milano? en Adam Scott, waarbij Scott na Parks and Rec weer herenigt met Poehler. Vanaf 4 augustus te zien bij Netflix.