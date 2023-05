Trailer voor tweede deel van Nashville S05 • Nieuws • 28-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Komende donderdag hervat CMT het vijfde seizoen van Nashville. De zender gaf alvast wat nieuwe beelden vrij.

De vijfde reeks van de muzikale dramaserie bestaat uit 22 afleveringen, waarvan de eerste elf in Amerika al op televisie zijn geweest. In Nederland waren de eerste vier seizoenen te zien op Netflix, maar de VOD-dienst wist de rechten helaas niet te behouden, waarna de serie begin dit jaar uit het aanbod werd verwijderd. Momenteel is het niet duidelijk of het vijfde seizoen in Nederland nog ooit naar Netflix komt. Nashville draait om verschillende countryartiesten in de hoofdstad van Tennessee. De ensemble cast wordt aangevoerd door Connie Britton (Friday Night Lights) en Hayden Panettiere (Heroes). In het vijfde seizoen zijn verder ook Kaitlin Doubleday (Empire) en Rachel Bilson (Hart of Dixie) te zien.

Het vijfde seizoen van Nashville gaat op 1 juni verder bij CMT. De trailer bevat overigens gigantische spoilers en is alleen aan te raden voor de kijkers die al helemaal bij zijn.