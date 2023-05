Trailer voor Netflix-film Our Souls at Night • Nieuws • 14-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Robert Redford (The Discovery) herenigde met Jane Fonda (Grace and Frankie) voor Our Souls at Night.

De romantische Netflix-film speelt zich af in Colorado en volgt weduwe Addie (Fonda), die op een dag besluit aan te kloppen bij haar buurman Louis (Redford). In het dorpje waar ze wonen zijn ze al jarenlang buren, zonder ooit echt contact te hebben gehad. Addie wil daar echter graag verandering in brengen, ook omdat ze weet dat Louis een weduwnaar is en net als haar geen kinderen (Matthias Schoenaerts speelt de zoon van Fonda, Judy Greer is te zien als de dochter van Redford) meer in huis heeft wonen. Samen bouwen ze alsnog een hechte band op. Our Souls at Night is een adaptatie van het gelijknamige boek van auteur Kent Haruf. De film markeert de eerste samenwerking tussen Fonda (79) en Redford (81) sinds het door Sydney Pollack geregisseerde The Electric Horseman uit 1979.

Our Souls at Night werd geregisseerd door Ritesh Batra (The Lunchbox) en het script komt van de schrijvers van The Spectacular Now. De film verschijnt 29 september op Netflix.