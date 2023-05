Trailer voor Netflix-film Little Evil

Adam Scott probeert een band op te bouwen met de zoon van satan in de trailer voor Little Evil.

De Netflix-film werd geschreven en geregisseerd door Eli Craig (Tucker & Dale vs. Evil) en is een soort nieuwe vertelling van The Omen, alleen deze keer als romantische komedie. Adam Scott (Hellraiser: Bloodline) geeft gestalte aan Gary. Hij is getrouwd met de liefde van zijn leven (Evangeline Lilly uit The Hobbit) en moet nu als stiefvader zorgen voor haar vijfjarige zoontje Lucas (Owen Atlas). Na een reeks vreemde ongevallen begint Gary te vermoeden dat Lucas de zoon van de duivel is. Little Evil heeft bijrollen voor onder anderen Clancy Brown (Starship Troopers), Tyler Labine (Tucker & Dale vs. Evil), Donald Faison (Scrubs), Chris D’Elia ( Man on Fire ) en Bridget Everett (Inside Amy Schumer). De komische horrorfilm is vanaf 1 september te zien op Netflix.