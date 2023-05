Trailer voor Joan Didion: The Center Will Not Hold • Nieuws • 13-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix blikt terug op de carrière van Joan Didion in de documentaire The Center Will Not Hold.

De nu 82-jarige Didion is een van de meest invloedrijke auteurs in Amerika. Ze schrijft al ruim 50 jaar over de ups en downs van de Amerikaanse cultuur en politiek, door middel van romans, essays, filmscripts en journalistieke stukken. Didion begon ooit als redacteur bij het tijdschrift Vogue, waarna eigen boeken als A Book of Common Prayer en Play It as It Lays zouden volgen. Verder schreef ze de scenario’s voor films als The Panic in Needle Park (met een pre-Godfather Al Pacino) en A Star is Born. In de documentaire praat ze ook over de dood van haar dochter en haar man en de invloed van deze tragedies op haar werk als schrijver. Daarnaast vertelt ze persoonlijke verhalen over onder meer een opnamesessie met Jim Morrison en een wild feestje met Janis Joplin.

Didion is een tante van Griffin Dunne (onlangs als acteur te zien in I Love Dick ), die The Center Will Not Hold regisseerde. De documentaire verschijnt op 27 oktober bij Netflix.